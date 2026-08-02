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08:45, 2 августа 2026 (обновлено: 08:48, 2 августа 2026)Бывший СССР

В Крыму отреагировали на слова Зеленского о возвращении полуострова

Глава центра поддержки переселенцев Бондаренко назвал вздором слова Зеленского о Крыме
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Simon Jones / Reuters

Глава центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко назвал вздором слова украинского главы Владимира Зеленского о Крыме как о якобы украинской территории. Комментарий руководителя центра приводит РИА Новости.

По его словам, вздорные высказывания Зеленского о полуострове не обладают смыслом. Его риторика не содержит реальных намерений или стратегий, отметил собеседник.

Как подчеркнул Бондаренко, подобные слова лишь говорят о том, что у Киева нет внятной позиции по региону. Попытки оказывать внешнее давление на крымчан обречены на провал, поскольку дают прямо противоположный эффект. Действия нынешних киевских властей только укрепляют жителей полуострова в их выборе и способствуют еще большей консолидации, добавил эксперт.

«Население Крыма как никогда едино, и любые спекуляции на эту тему только подчеркивают прочность этой связи», — резюмировал Бондаренко.

Ранее в интервью телеканалу Fox News украинский президент Владимир Зеленский заявил об отсутствии конкретных планов по возвращению Крыма. По его словам, сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня.

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