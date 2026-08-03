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19:13, 3 августа 2026 (обновлено: 19:19, 3 августа 2026)Экономика

Нотариусы захотели завладеть участком в Петербурге и поплатились

В Санкт-Петербурге задержали нотариусов, собравшихся завладеть участком за 180 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали нотариусов, которые собирались мошенническим путем завладеть земельным участком за 180 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу Северо-Западного управления Росгвардии и регионального главка МВД.

Речь идет об участке на Пироговской набережной. Чтобы получить землю, 54-летний неработающий мужчина, 35-летняя юрисконсульт нотариальной конторы и 53-летний временно исполняющий обязанности нотариуса подготовили правоустанавливающие документы, включая доверенность от имени собственника, и направили их в Росреестр для переоформления участка на третье лицо.

Против нарушителей возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество. Сотрудникам Управления уголовного розыска ГУ МВД России при поддержке бойцов Росгвардии удалось задержать преступников.

Ранее в Санкт-Петербурге жителя обманули при покупке жилья, продав недвижимость вместе с пожилым мужчиной, имеющим бессрочное право на проживание в ней.

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