В России на смену «схемы Долиной» пришел новый формат обмана с жильем

Mash: Жителю Санкт-Петербурга продали квартиру с проживающим в ней стариком

Жителя Санкт-Петербурга обманули при покупке жилья, продав недвижимость вместе со стариком, имеющим бессрочное право на проживание в нем. О пришедшем на смену «схемы Долиной» новом формате мошенничества сообщает Telegram-канал Mash.

Потерпевший из северной столицы приобрел жилье за восемь миллионов рублей и вложил в ремонт еще несколько. Когда он завершил работы, к нему приехал старик, который предъявил бумажку о возможности бессрочного права проживания в квартире.

Оказалось, что во время приватизации в 1990-х пенсионер отказался от своей доли в пользу собственника, получив бессрочное право проживания. Бывший собственник посоветовал «просто подружиться» с дедушкой и принять его в семью, а потом пропал с радаров.

В полиции потерпевшему сказали, что ничем помочь не смогут. Закон стоит на стороне пенсионера, поэтому решить вопрос через суд также не получится. По словам экспертов по недвижимости, подобные истории стали частой практикой — потому что те, кто продает квартиры, всеми возможными способами стараются скрыть информацию об их «вечных» жителях.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России утвердил единые правила рассмотрения споров о продаже квартир. В обзор вошло и резонансное дело по квартире артистки Ларисы Долиной. Президиум под руководством председателя Игоря Краснова постановил, что сделка будет признаваться недействительной, только если покупатель знал, что владелец продавал квартиру, находясь под влиянием мошенников.