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15:04, 1 июля 2026Силовые структуры

Верховный суд утвердил единые правила по спорам со «схемой Долиной»

ВС России утвердил правила рассмотрения споров с квартирами по схеме Долиной
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Верховный суд России утвердил единые правила рассмотрения споров о продаже квартир. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в обзор вошло резонансное дело по квартире артистки Ларисы Долиной. Президиум под руководством председателя Игоря Краснова постановил, что сделка будет признаваться недействительной, только если покупатель знал, что владелец продавал квартиру, находясь под влиянием мошенников.

Защитник будет предоставляться не только потерпевшему продавцу, но и добросовестному покупателю, поскольку суды обязаны учитывать интересы обеих сторон. Продавцам, утверждающим, что в момент подписания документов они не понимали значения своих действий, необходимо это подтвердить доказательствами, относящимися к моменту заключения сделки.

Суд обязан выяснять при продаже квартиры, находящейся в совместной собственности бывших супругов, знал ли покупатель об отсутствии согласия второго собственника.

Кроме того, договор дарения жилья признают недействительным, если он был заключен для вывода имущества из-под требований кредиторов при банкротстве.

Ранее российские депутаты предложили сделать обязательным нотариальное оформление сделок с недвижимостью между гражданами.

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