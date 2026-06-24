Депутаты придумали способ борьбы со «схемой Долиной»

«Известия»: В России могут сделать обязательным оформление недвижимости через нотариуса

В России могут сделать обязательным нотариальное оформление сделок с недвижимостью между гражданами. Об этом пишут «Известия».

Соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму. Авторы инициативы считают, что она поможет защитить собственников жилья, снизить риск мошенничества и сократить число судебных споров.

Депутаты указали, что в случае нотариального сопровождения признать сделку недействительной по «схеме Долиной» ничтожно мала. Кроме того, это позволяет застраховать расчеты через публичный депозит: деньги покупателя не смогут уйти к мошенникам до регистрации, поскольку нотариус несет полную имущественную ответственность за причиненный по его вине ущерб.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект, согласно которому в случае признания сделки недействительной возврат жилья продавцу будет происходить только после того, как он полностью возместил покупателю заплаченную сумму.

В июне было подсчитано, что с 2023 года ущерб от «схемы Долиной» превысил 1,5 триллиона рублей. Сумма может быть больше — в 2025 году количество исков по таким делам выросло, из-за чего подсчитать точные потери стало сложнее. От мошенников в основном пострадали молодые семьи.

