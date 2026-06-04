Россиян по-новому защитят от мошенников при сделках с жильем по «схеме Долиной»

Аксаков: В Госдуме готовят законопроект об условиях возврата жилья продавцу

Сейчас в Госдуме готовят законопроект, согласно которому в случае признания сделки недействительной возврат жилья продавцу будет происходить только после того, как он полностью возместил покупателю заплаченную сумму. Об этом в интервью корреспонденту «Ленты.ру» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он напомнил, что недавно Госдума одобрила внесенную им поправку, которая повышает эффективность антиотмывочного контроля за сделками с недвижимостью со стороны Росфинмониторинга.« Ведомство теперь может устанавливать дифференцировать денежные пороги, предполагающие усиленный надзор. Очевидно, что разные сегменты недвижимости и типы организаций могут иметь разную степень риска. Например, для крупных девелоперских компаний или определенных регионов пороги могут быть повышены, а для небольших сделок или отдельных категорий участников — оставлены на прежнем уровне», — высказался он.

Ранее на рассмотрение вносился законопроект о защите граждан от криминальных схем с недвижимостью (так называемой «схемы Долиной»). Документ предлагает замораживать средства покупателя до госрегистрации сделки, а сам переход прав регистрировать только через семь дней после подписания договора. «Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить законопроект, так как его положения противоречат Гражданскому кодексу и накладывают ограничения на собственников жилья, независимо от наличия реальной угрозы нарушения их прав», — напомнил Аксаков. По его словам, высказывались доводы, что семидневный срок заморозки средств мало на что повлияет, если мошенники воздействуют на продавца квартиры длительное время до сделки, и тем более, если сам владелец жилья изначально задумывает аферу. «Любой дополнительный барьер должен реально снижать риск мошенничества, а не просто увеличивать сроки и расходы всех участников сделок», — заключил он.

Ранее юрист Яна Бондаренко рассказывала, что пожилые продавцы недвижимости продолжают использовать «схему Долиной» и оспаривать сделки, ссылаясь на собственную невменяемость.