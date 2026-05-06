18:11, 6 мая 2026

Покупателям жилья напомнили об опасности сделок с одним типом продавцов

Юрист Бондаренко: Стоит осторожно относиться к сделкам с жильем пожилых людей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Пожилые продавцы недвижимости продолжают использовать «схему Долиной» и оспаривать сделки, ссылаясь на собственную невменяемость. Об опасности россиянам напомнила юрист Яна Бондаренко в беседе с НСН.

Специалист отметила, что такие случаи продолжаются, несмотря на меньшую огласку в СМИ. При этом гарантий, что суд встанет на сторону покупателя, как было в деле певицы Ларисы Долиной, нет.

«Тут все зависит от людей, кто-то отказывается от юриста, кто-то от риелтора, а кто-то вообще все делает сам. Многие до сих пор думают, что все с ними будет в порядке по принципу "авось меня не коснется"», — пояснила Бондаренко.

Ранее в Санкт-Петербурге балетмейстер Мариинского театра Габриэла Комлева захотела вернуть проданную квартиру по «схеме Долиной». Она заявила, что избавилась от недвижимости под влиянием аферистов.

