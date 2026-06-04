В Киеве демонтировали еще один памятник русскому писателю

«Страна.ua»: В Киеве демонтировали памятник Булгакову

В Киеве демонтировали памятник русскому писателю Михаилу Булгакову. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как уточняют журналисты, за его снос Киевский городской совет проголосовал еще в декабре. Памятник располагался на Андреевском спуске в Подольском районе.

Одновременно с этим депутаты решили убрать памятники композиторам Петру Чайковскому, Михаилу Глинке, поэту Анне Ахматовой и другим русским знаменитостям.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко предложил поставить фонтан вместо памятника революционеру Владимиру Ленину. Он назвал это решение «наиболее нейтральным» среди предложенных. Сам процесс дискуссии о замене памятника Ленину мэр описал словом «срач».