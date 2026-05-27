Кличко предложил замену Ленину

16:11, 27 мая 2026

Кличко предложил поставить в Киеве фонтан вместо памятника Ленину
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко предложил поставить в украинской столице фонтан вместо памятника Владимиру Ленину. Об этом он заявил в ходе заседания Совета безбарьерности города, передает «Интерфакс-Украина» в своем Telegram-канале.

«Ежедневно приходят с предложениями, кого поставить вместо Ленина, но фонтан — наиболее нейтральное решение», — подчеркнул градоначальник.

По словам Кличко, любой другой вариант вызывает споры в обществе. Сам процесс дискуссии о замене памятника Ленину мэр назвал словом «срач».

В начале мая Виталий Кличко обвинил власти Украины в бездействии относительно ситуации в городе. По его словам, будущая зима представляет угрозу для столицы, однако власти страны лишь «умывают руки».

