Кличко предложил замену Ленину

Кличко предложил поставить в Киеве фонтан вместо памятника Ленину

Мэр Киева Виталий Кличко предложил поставить в украинской столице фонтан вместо памятника Владимиру Ленину. Об этом он заявил в ходе заседания Совета безбарьерности города, передает «Интерфакс-Украина» в своем Telegram-канале.

«Ежедневно приходят с предложениями, кого поставить вместо Ленина, но фонтан — наиболее нейтральное решение», — подчеркнул градоначальник.

По словам Кличко, любой другой вариант вызывает споры в обществе. Сам процесс дискуссии о замене памятника Ленину мэр назвал словом «срач».

