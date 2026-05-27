В Минфине допустили сохранение порога освобождения от одного налога

Замминистра Сазанов: Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить

В Минфине допустили сохранение порога освобождения малого бизнеса от НДС. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, его слова приводит газета «Ведомости».

Статс-секретарь допустил, что порог освобождения бизнеса от этого налога могут сохранить на прежнем уровне.

Минфин России планирует в августе–сентябре обсудить возможный отказ от снижения порога НДС для малого и среднего бизнеса в рамках подготовки бюджетного пакета. В 2026 году порог уменьшился с 60 до 20 миллионов рублей в год.



Ранее президент России Владимир Путин назвал повышение НДС временным, однако не уточнил, в какие сроки планируется его возвращение на уровень 20 процентов. Конечной целью увеличения сбора налогов он назвал «снижение налогового бремени в будущем». При этом глава государства подчеркнул, что рост налогов должен напрямую повлиять на наполнение российского бюджета.

В свою очередь руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов полагает, что повышение с 2026 года налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов и снижение порога для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) с 60 до 20 миллионов рублей дохода в год приведет к тому, что закроются до 30 процентов компаний из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП).