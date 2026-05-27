Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:06, 27 мая 2026Экономика

В Минфине допустили сохранение порога освобождения от одного налога

Замминистра Сазанов: Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить
Вячеслав Агапов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Минфине допустили сохранение порога освобождения малого бизнеса от НДС. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, его слова приводит газета «Ведомости».

Статс-секретарь допустил, что порог освобождения бизнеса от этого налога могут сохранить на прежнем уровне.

Минфин России планирует в августе–сентябре обсудить возможный отказ от снижения порога НДС для малого и среднего бизнеса в рамках подготовки бюджетного пакета. В 2026 году порог уменьшился с 60 до 20 миллионов рублей в год.
 
Ранее президент России Владимир Путин назвал повышение НДС временным, однако не уточнил, в какие сроки планируется его возвращение на уровень 20 процентов. Конечной целью увеличения сбора налогов он назвал «снижение налогового бремени в будущем». При этом глава государства подчеркнул, что рост налогов должен напрямую повлиять на наполнение российского бюджета.

В свою очередь руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов полагает, что повышение с 2026 года налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов и снижение порога для применения упрощенной системы налогообложения (УСН) с 60 до 20 миллионов рублей дохода в год приведет к тому, что закроются до 30 процентов компаний из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян ответил на угрозы России о поставках газа

    Бывший депутат Рады предложил решить политические вопросы ударом «Орешника»

    В России продадут очень дорогой Land Cruiser 2017 года

    Названы замедляющие клеточное старение напитки

    Доктор Мясников рассказал о ночных кошмарах из-за работы

    Хакер выдал командование ВМС США за женщину в соцсети Х

    В Минфине допустили сохранение порога освобождения от одного налога

    Турист привез в Россию цветок из Вьетнама и стал фигурантом дела

    Гагарина потребовала у ЕС отменить введенные против нее санкции

    Новорожденная россиянка впала в кому и стала инвалидом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok