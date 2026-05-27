18:09, 27 мая 2026Мир

В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Европой

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Alexei Nikolsky / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин сохраняет открытость к переговорам с европейскими странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия-то открыта, и президент Путин открыт к этим переговорам, но европейцы только сейчас начали созревать», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран ЕС договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур называются Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

Ангела Меркель отказалась стать посредником в переговорах России и Европейского союза. По ее мнению, контакты по вопросу урегулирования конфликта на Украине должны оставаться задачей действующих глав государств и правительств.

