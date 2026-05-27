Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:26, 27 мая 2026Наука и техника

Разработан способ замедлить развитие болезни Альцгеймера

npj: Молекула BRI-50460 подавляет нейровоспаление при болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Ученые из США разработали экспериментальное соединение, способное подавлять нейровоспаление — один из ключевых процессов при болезни Альцгеймера. Новый препарат показал способность проникать в мозг, уменьшать повреждение нейронов и защищать синапсы от разрушения. Исследование опубликовано в журнале npj Drug Discovery.

В центре внимания исследователей оказался фермент cPLA2, который участвует в воспалительных процессах в мозге. Ранее ученые связывали его повышенную активность с развитием болезни Альцгеймера, особенно у носителей гена APOE4 — главного генетического фактора риска заболевания. Исследователи создали молекулу BRI-50460, которая избирательно блокирует работу этого фермента.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

В лабораторных экспериментах соединение снижало воспаление, уменьшало патологические изменения белка тау и предотвращало потерю синапсов — контактов между нервными клетками, отвечающих за память и обучение. Кроме того, препарат восстанавливал баланс жирных кислот в мозге, связанный с воспалительными процессами и нейродегенерацией.

Испытания на мышах показали, что вещество эффективно проникает через гематоэнцефалический барьер — главную проблему многих препаратов для лечения заболеваний мозга. По словам авторов, новый ингибитор оказался более чем в 20 раз эффективнее ранее существовавших аналогов и при этом демонстрировал высокую избирательность действия.

Исследователи подчеркивают, что работа пока находится на доклиническом этапе. Однако результаты позволяют рассматривать подавление cPLA2 как одно из перспективных направлений терапии болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что снижение плотности костей связано с ухудшением когнитивных функций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия угрожает Еревану разрывом договора по газу. Пашинян заявил, что Армения будет так богата, что не заметит этого

    Гоблин высказался об идее арестовывать имущество релокантов

    Стрелявший из-за интим-видео с дочерью российский экс-мэр оспорил приговор

    Первый отряд БАРС сформировали в отдаленном от Украины российском регионе

    Внешность женщин семьи Трампа взволновала общественность

    Россиянам указали на последствия при увеличении отпуска до 35 дней

    Шесть кошек стали заложниками квартиры после смерти хозяина

    Зеленский обратился к ЕС после письма Трампу

    Исключение техники Samsung и Asus из параллельного импорта объяснили

    Россиянин выиграл десять миллионов рублей на Суперфинале Кубка России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok