20:15, 27 мая 2026

Анальгетик из яда начали создавать в России

На основе яда морской анемоны в ДВФУ начали создавать обезболивающее
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Инновационный анальгетик из яда морской анемоны начали разрабатывать ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на ректора Бориса Коробца.

Уточняется, что препарат относится к новому классу обезболивающих средств. Он не вызывает привыкания, как, например, это делают опиоиды, и может оказаться эффективнее ряда существующих сейчас на российском рынке аналогов.

Клинические испытания нового обезболивающего назначены на 2027-2031 годы. Тем не менее, как отметил ректор ДВФУ, в разработке виден потенциал, так что университет уже договорился с китайскими партнерами о дальнейшем продвижении препарата на рынках стран Азии.

Анемона, или актиния — отряд хищных морских стрекающих из класса коралловых полипов. У них чаще всего отсутствует минеральный скелет, обитают они на морском дне, крепко цепляясь за донные неровности. Актинии питаются различными беспозвоночными, иногда в их рацион попадают и мелкие рыбы.

Ранее дальневосточные исследователи захотели лечить онкологические заболевания по-другому — с помощью новых соединений, выделенных из морских грибов. Тем временем сибирские ученые смогли ускорить регенерацию костей с помощью такого растения, как соссюрея спорная. Там же они разработали технологию ее выращивания, чтобы потом использовать в производстве.

