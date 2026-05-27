Анальгетик из яда начали создавать в России

На основе яда морской анемоны в ДВФУ начали создавать обезболивающее

Инновационный анальгетик из яда морской анемоны начали разрабатывать ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на ректора Бориса Коробца.

Уточняется, что препарат относится к новому классу обезболивающих средств. Он не вызывает привыкания, как, например, это делают опиоиды, и может оказаться эффективнее ряда существующих сейчас на российском рынке аналогов.

Клинические испытания нового обезболивающего назначены на 2027-2031 годы. Тем не менее, как отметил ректор ДВФУ, в разработке виден потенциал, так что университет уже договорился с китайскими партнерами о дальнейшем продвижении препарата на рынках стран Азии.

Анемона, или актиния — отряд хищных морских стрекающих из класса коралловых полипов. У них чаще всего отсутствует минеральный скелет, обитают они на морском дне, крепко цепляясь за донные неровности. Актинии питаются различными беспозвоночными, иногда в их рацион попадают и мелкие рыбы.

Ранее дальневосточные исследователи захотели лечить онкологические заболевания по-другому — с помощью новых соединений, выделенных из морских грибов. Тем временем сибирские ученые смогли ускорить регенерацию костей с помощью такого растения, как соссюрея спорная. Там же они разработали технологию ее выращивания, чтобы потом использовать в производстве.