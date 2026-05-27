Анальгетик из яда начали создавать в России

Инновационный анальгетик из яда морской анемоны начали разрабатывать ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом сообщает РИА VladNews со ссылкой на ректора Бориса Коробца.
Уточняется, что препарат относится к новому классу обезболивающих средств. Он не вызывает привыкания, как, например, это делают опиоиды, и может оказаться эффективнее ряда существующих сейчас на российском рынке аналогов.
Клинические испытания нового обезболивающего назначены на 2027-2031 годы. Тем не менее, как отметил ректор ДВФУ, в разработке виден потенциал, так что университет уже договорился с китайскими партнерами о дальнейшем продвижении препарата на рынках стран Азии.
Анемона, или актиния — отряд хищных морских стрекающих из класса коралловых полипов. У них чаще всего отсутствует минеральный скелет, обитают они на морском дне, крепко цепляясь за донные неровности. Актинии питаются различными беспозвоночными, иногда в их рацион попадают и мелкие рыбы.
