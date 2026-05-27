Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:06, 27 мая 2026Из жизни

Безоружный прохожий остановил драку на мачете

В Великобритании мужчина разнял подростков, которые дрались на мачете
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Alexey Lysenko / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании безоружный прохожий разнял драку на мачете между подростками в парке. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 17 мая в парке Берджесс в Лондоне. 45-летний Хаммед Данмоул играл в футбол, когда заметил двух подростков в черных капюшонах. Вскоре подъехал третий на самокате, начался конфликт, и двое вытащили мачете. Пока остальные в ужасе разбегались или снимали происходящее на телефоны, Данмоул бросился к дерущимся и заставил их убрать оружие и разойтись.

«У меня есть 17-летний сын, и, когда я посмотрел на них, я увидел его. Я бы сделал все, чтобы остановить этих молодых парней», — сказал он. После случившегося некоторые упрекали его за вмешательство. «Но если бы я не остановил это и один из тех парней получил бы смертельные ранения, я бы не забыл этого до конца своей жизни», — ответил Данмоул. Трое подростков были арестованы на месте, четвертый — позже. Им предъявлены обвинения в хранении холодного оружия и участии в драке.

Материалы по теме:
«Боже, помоги простить их» Как 26 американских школьников оказались погребенными заживо в грузовике, но смогли выжить
«Боже, помоги простить их»Как 26 американских школьников оказались погребенными заживо в грузовике, но смогли выжить
28 августа 2022
80 дней в подвале ужасов. Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
80 дней в подвале ужасов.Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
20 августа 2022

Ранее в Индии мужчина пришел в больницу с торчащим из головы мачете. При этом он не проявлял никаких признаков тревоги и переписывался с кем-то через смартфон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия угрожает Еревану разрывом договора по газу. Пашинян заявил, что Армения будет так богата, что не заметит этого

    Военкор сообщил об ударах по учебным центрам ВСУ с инструкторами НАТО

    В письме Зеленского Трампу заметили важную деталь

    В России начали производить уникальную отечественную линзу для лечения катаракты

    Трамп пообещал разнести близкую к Ирану страну

    В Европарламенте заговорили о трибунале для Зеленского из-за удара по Старобельску

    Москвичей предупредили об аномальных холодах

    Трамп перепутал Иран с Венесуэлой

    Журналист сделал мрачное предсказание о судьбе Украины

    Дмитриев дал совет Украине после обращения Зеленского к Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok