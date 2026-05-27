Безоружный прохожий остановил драку на мачете

В Великобритании мужчина разнял подростков, которые дрались на мачете

В Великобритании безоружный прохожий разнял драку на мачете между подростками в парке. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 17 мая в парке Берджесс в Лондоне. 45-летний Хаммед Данмоул играл в футбол, когда заметил двух подростков в черных капюшонах. Вскоре подъехал третий на самокате, начался конфликт, и двое вытащили мачете. Пока остальные в ужасе разбегались или снимали происходящее на телефоны, Данмоул бросился к дерущимся и заставил их убрать оружие и разойтись.

«У меня есть 17-летний сын, и, когда я посмотрел на них, я увидел его. Я бы сделал все, чтобы остановить этих молодых парней», — сказал он. После случившегося некоторые упрекали его за вмешательство. «Но если бы я не остановил это и один из тех парней получил бы смертельные ранения, я бы не забыл этого до конца своей жизни», — ответил Данмоул. Трое подростков были арестованы на месте, четвертый — позже. Им предъявлены обвинения в хранении холодного оружия и участии в драке.

