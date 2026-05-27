Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:49, 27 мая 2026Экономика

Желтую ветку московского метро продлят за аэропорт Внуково

Желтую ветку московского метро продлят до Филимонковского района Новой Москвы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Калининско-Солнцевскую линию московского метрополитена продлят за аэропорт Внуково. Об этом со ссылкой на пресс-службу Департамента градостроительной политики сообщили в Telegram-канале «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

По информации ведомства, новая конечная станция желтой ветки будет находиться в районе коттеджного поселка в Филимонковском районе Новой Москвы. Собеседник канала добавил, что в данный момент разрабатывается проект планировки территории объекта.

Помимо этого, недавно в интернете опубликовали документ с ответом градостроительного департамента одному из жителей столицы. Там сказано, что трассировка и размещение станций будут определены в рамках подготовки проектов планировки территорий.

Месяц назад стало известно об открытии в городе станции «Москва-Сити» Московского центрального диаметра (МЦД-1).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар по гимназии в ЛНР

    Трамп неожиданно высказался о влиянии России на выборы в США

    Желтую ветку московского метро продлят за аэропорт Внуково

    В НАТО захотели «застрелиться» из-за России

    В сети оценили откровенные фото Иванки Трамп с отдыха

    Военкор сообщил об ударах по учебным центрам ВСУ с инструкторами НАТО

    В письме Зеленского Трампу заметили важную деталь

    В России начали производить уникальную отечественную линзу для лечения катаракты

    Трамп пообещал разнести близкую к Ирану страну

    В Европарламенте заговорили о трибунале для Зеленского из-за удара по Старобельску

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok