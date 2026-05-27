Желтую ветку московского метро продлят за аэропорт Внуково

Желтую ветку московского метро продлят до Филимонковского района Новой Москвы

Калининско-Солнцевскую линию московского метрополитена продлят за аэропорт Внуково. Об этом со ссылкой на пресс-службу Департамента градостроительной политики сообщили в Telegram-канале «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

По информации ведомства, новая конечная станция желтой ветки будет находиться в районе коттеджного поселка в Филимонковском районе Новой Москвы. Собеседник канала добавил, что в данный момент разрабатывается проект планировки территории объекта.

Помимо этого, недавно в интернете опубликовали документ с ответом градостроительного департамента одному из жителей столицы. Там сказано, что трассировка и размещение станций будут определены в рамках подготовки проектов планировки территорий.

Месяц назад стало известно об открытии в городе станции «Москва-Сити» Московского центрального диаметра (МЦД-1).