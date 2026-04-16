В Москве открыли новую станцию МЦД

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:29, 16 апреля 2026Экономика

В Москве открыли станцию «Москва-Сити» МЦД-1
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве открыли станцию «Москва-Сити» Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом рассказали в сообществе «Типичное Одинцово» в соцсети «ВКонтакте».

По информации источника, электрички и поезда Белорусского направления D1 начали останавливаться на обновленном вокзале «Москва-Сити», появившемся на месте бывшей станции «Тестовская». Новый транспортный хаб «Москва-Сити» связал между собой D1 (МЦД-1), D4 (МЦД-4), поезда «Аэроэкспресс», МЦК, а также метро и наземный транспорт, благодаря чему пересадки для жителей и гостей столичного региона станут быстрее и удобнее.

В данный момент еще не все выходы с вокзала открыты — его готовят к официальному открытию. Пассажиры отмечают, что выход на Шмитовский проезд пока недоступен, и поэтому пешеходы вынуждены делать большой крюк.

Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов рассказал, что строящуюся Бирюлевскую линию метро в столице продлят до Щербинки после 2029 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok