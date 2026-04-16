В Москве открыли новую станцию МЦД

В Москве открыли станцию «Москва-Сити» МЦД-1

В Москве открыли станцию «Москва-Сити» Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом рассказали в сообществе «Типичное Одинцово» в соцсети «ВКонтакте».

По информации источника, электрички и поезда Белорусского направления D1 начали останавливаться на обновленном вокзале «Москва-Сити», появившемся на месте бывшей станции «Тестовская». Новый транспортный хаб «Москва-Сити» связал между собой D1 (МЦД-1), D4 (МЦД-4), поезда «Аэроэкспресс», МЦК, а также метро и наземный транспорт, благодаря чему пересадки для жителей и гостей столичного региона станут быстрее и удобнее.

В данный момент еще не все выходы с вокзала открыты — его готовят к официальному открытию. Пассажиры отмечают, что выход на Шмитовский проезд пока недоступен, и поэтому пешеходы вынуждены делать большой крюк.

