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14:47, 7 июня 2026Бывший СССР

Россия нанесла удары по украинским объектам. Авиабомбами разбиты элитные «Скифские грифоны»

ВС РФ поразили ударами ФАБ расчеты элитного подразделения ВСУ «Скифские грифоны»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian Defense Ministry / Handout/Anadolu via Getty Images

Российская армия нанесла серию ударов по украинской территории в ночь на 7 июня. Под обстрел попали разные военные объекты и части инфраструктуры в Одесской, Киевской, Ровненской и Запорожской областях.

Военные применили авиабомбы ФАБ-500 в Днепропетровской и Херсонской областях. В Минобороны подтвердили, что ударами ФАБ-500 были уничтожены позиции временной дислокации и управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Украины. В сети также появилось видео.

На запорожском направлении авиабомбами были разбиты расчеты элитного подразделения БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скифские грифоны». Информацию об этом подтвердили ТАСС в силовых структурах.

Россия уничтожила украинские тайные склады в Одессе и Черноморске

Как сообщает RusVesna, ночью произошли взрывы в Киевской и Ровненской областях. В Запорожье, подконтрольном властям Киева, также слышали громкие хлопки. Помимо этого, мощные взрывы раздались недалеко от порта Черноморск в Одесской области. Там, по предварительным данным, под обстрел попал газопровод. В части Приморского района Одессы и Одесского района позже пропал свет.

По данным советника РАРАН, подполковника запаса Олега Иванникова, Российская армия ударами ПВО уничтожила тайные склады ВСУ в Одессе и Черноморске. Он также отметил, что это стало ответом за «прилеты» по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.

В ночь на 7 июня российские «Герани» ударили по украинским военным объектам. В обоих городах на складах находилась техника и роботы НАТО, а также боеприпасы.

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Как пояснил Иванников, все эти боеприпасы поставляются Украине по морю. В момент подрыва происходит не только повторная детонация, но и появляется черный дым. «Это говорит о том, что боеприпасы содержали большое количество фосфора, запрещенного к использованию в конфликтах Женевской конвенцией», — пояснил Иванников.

Фото: Nina Liashonok / Reuters

ВС России дали бой скоростным катерам ВСУ в Черном море

6 июня российские военные дали бой в Черном море украинским скоростным катерам с экипажем. По словам военного корреспондента Александра Коца, там находились спецназовцы: морпехи и бойцы Сил специальных операций ВСУ.

Известно, что ВС России ударили по украинским катерам дронами «Герань». Те изначально хотели высадиться на местной косе или вышках «Черноморнефтегаза».

Потопление катеров ВСУ также попало на видео. Удар пришелся в борт. На кадрах видно, как катер встает колом, после чего «валит черный жирный дым».

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