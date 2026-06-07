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09:41, 7 июня 2026Бывший СССР

Раскрыты последствия ответа России на удары ВСУ по Петербургу и Ленобласти

Советник РАРАН Иванников: Ударами ПВО уничтожены тайные склады в Одессе и Черноморске
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников раскрыл детали уничтожения Россией тайных складов в Одессе и Черноморске. В беседе с aif.ru он отметил, что это стало российским ответом за атаки на Санкт‑Петербург и Ленинградскую область.

Известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 150 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над Ленинградской и Московской областями. Вследствие этого российские «Герани» ударили по военной инфраструктуре Украины в упомянутых регионах с техникой и роботами НАТО, а также боеприпасами.

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«Ударами беспилотников были уничтожены склады с боеприпасами, которые поставляются морским путем в Украину. В случае их подрыва и возгорания не только происходит повторная детонация, но и появляется густой черный дым. В ночное время пламя становится ярко‑зеленого или оранжевого цвета. Это говорит о том, что боеприпасы содержали большое количество фосфора, запрещенного к использованию в вооруженных конфликтах Женевской конвенцией», — пояснил Иванников.

Ранее в июне страны НАТО заподозрили в причастности к атаке на Петербург и Ленобласть.

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