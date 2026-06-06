Страны НАТО заподозрили в причастности к атаке на Петербург и Ленобласть

Военэксперт Дандыкин: Дроны ВСУ могли лететь на Петербург и Ленобласть через Прибалтику

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли лететь на Санкт-Петербург и Ленобласть через Прибалтику. В причастности к атаке на Россию входящие в НАТО страны заподозрил российский военный эксперт Василий Дандыкин, его слова приводит «АиФ».

По словам Дандыкина, ВСУ могли либо пользоваться воздушным пространством НАТО, либо запускать дроны с кораблей, находящихся поблизости от границ стран Прибалтики.

«Они могли лететь или из воздушного пространства этих государств, или с судов, которые находятся рядом с ними. Эта практика уже опробована бандеровцами в Черном море», — заявил военэксперт.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что атаки беспилотников ВСУ на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в дни проведения Петербургского международного экономического форума подтверждают, что Владимир Зеленский ведет страну к трагедии.