В России высказались о массированной атаке ВСУ на Санкт-Петербург в последний день ПМЭФ

Карасин: Атаки на Петербург в дни ПМЭФ подтверждают, что Зеленский ведет страну к трагедии

Атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подтверждают, что украинский президент Владимир Зеленский ведет страну к трагедии, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался о массированной атаке дронов на регион в последний день ПМЭФ.

«Факты последних дней вновь показали, что в лице нынешней команды Зеленского мы имеем дело с взорвавшейся нацистской шпаной. Заявления и послания к международному сообществу, клятвы и церемония возвеличивания отцов украинского национал-шовинизма XX века лишь подтвердили, что режим Зеленского ведет Украину и всех ее граждан к трагедии», — заявил Карасин.

Массированная атака БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в дни проведения ПМЭФ — новое подтверждение этому Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что над Ленинградской областью был уничтожен 141 беспилотник. Обломки дронов были найдены в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников.

