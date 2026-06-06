Над российским регионом уничтожили более 140 беспилотников

Губернатор Дрозденко: Над Ленинградской областью уничтожили 141 беспилотник

Над Ленинградской областью уничтожили 141 беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Обломки дронов были найдены в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. При этом Дрозденко уточнил, что в настоящее время силами и средствами Минобороны ликвидируется возгорание недалеко от поселка Большая Ижора.

«Мной принято решение о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации в Ломоносовском районе», — отметил губернатор и добавил, что боевая работа по защите региона продолжается.

Ранее Дрозденко сообщил о 72 сбитых беспилотниках в небе над Ленобластью. Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о массированной атаке на город.