FT: Колумбийские незаконные вооруженные группировки тайно пытаются внедриться в ВСУ

Колумбийские незаконные вооруженные группировки тайно пытаются внедрить своих солдат в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что эти группировки пытаются отправлять бойцов на Украину для получения навыков ведения боев с помощью дронов и обучения методам обхода систем подавления сигнала, чтобы затем применять их против колумбийской армии.

«Схемы вербовки очень сложны, но больше всего меня беспокоит уровень специализации, который они приобретают. Бывшие боевики, партизаны и солдаты вместе воюют и учатся здесь управлять дронами», — рассказал изданию колумбийский гуманитарный работник на Украине.

По оценкам Министерства обороны Колумбии, в период с 2024 по 2025 год незаконные группировки совершили 264 атаки с использованием дронов, в основном применяя дешевые беспилотники, оборудованные для сброса взрывчатки сверху.

Колумбийский оператор дронов в рядах ВСУ сообщил изданию, что вербовщики картелей искали возможность обучиться сборке и управлению FPV-дронами, сейчас начали их использовать, но «пока не знают, как шифровать связь между дроном и оператором или как устанавливать взрывной заряд так, как это делают на Украине».

Ранее офицер запаса Военно-морских сил Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу отметил, что обилие граждан с военным опытом и безнаказанность рекрутеров превратили Колумбию в лидера по числу наемников в ВСУ.