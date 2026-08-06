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13:13, 6 августа 2026 (обновлено: 13:19, 6 августа 2026)Мир

Раскрыты попытки тайно внедрить колумбийские группировки в ВСУ

FT: Колумбийские незаконные вооруженные группировки тайно пытаются внедриться в ВСУ
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Колумбийские незаконные вооруженные группировки тайно пытаются внедрить своих солдат в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Financial Times (FT).

Отмечается, что эти группировки пытаются отправлять бойцов на Украину для получения навыков ведения боев с помощью дронов и обучения методам обхода систем подавления сигнала, чтобы затем применять их против колумбийской армии.

«Схемы вербовки очень сложны, но больше всего меня беспокоит уровень специализации, который они приобретают. Бывшие боевики, партизаны и солдаты вместе воюют и учатся здесь управлять дронами», — рассказал изданию колумбийский гуманитарный работник на Украине.

По оценкам Министерства обороны Колумбии, в период с 2024 по 2025 год незаконные группировки совершили 264 атаки с использованием дронов, в основном применяя дешевые беспилотники, оборудованные для сброса взрывчатки сверху.

Колумбийский оператор дронов в рядах ВСУ сообщил изданию, что вербовщики картелей искали возможность обучиться сборке и управлению FPV-дронами, сейчас начали их использовать, но «пока не знают, как шифровать связь между дроном и оператором или как устанавливать взрывной заряд так, как это делают на Украине».

Ранее офицер запаса Военно-морских сил Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу отметил, что обилие граждан с военным опытом и безнаказанность рекрутеров превратили Колумбию в лидера по числу наемников в ВСУ.

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