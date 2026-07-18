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02:57, 18 июля 2026Бывший СССР

Многочисленность наемников ВСУ из одной страны объяснили

Фариназу: Колумбия стала лидером по числу наемников в ВСУ из-за граждан с военным опытом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Обилие граждан с военным опытом и безнаказанность рекрутеров превратили Колумбию в лидера по числу наемников в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Таким образом многочисленность бойцов из этой страны в рядах украинских войск объяснил РИА Новости офицер запаса Военно-морских сил Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.

Он пояснил, что многолетняя война с повстанцами в Колумбии обеспечивает квалифицированную «рабочую силу». Помимо этого, колумбийские рекрутеры работают безнаказанно, хотя у президента страны имеется возможность преследовать в рамках закона организации, набирающие наемников в украинские войска, отметил Фариназу.

Ранее сражавшийся на стороне ВСУ наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, который попал в плен на купянском направлении, рассказал, что у латиноамериканских бойцов были эпизоды конфликтов с украинскими командирами. По его словам, однажды на полигоне случился инцидент, в ходе которого командиры ВСУ едва не сломали руки некоторым его товарищам.

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