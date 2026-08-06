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13:04, 6 августа 2026 (обновлено: 13:11, 6 августа 2026)Экономика

Ключевой импортер российской нефти начал активно закупать сырье в Африке

Reuters: Индийские НПЗ стали активно закупать сырье из Анголы и ДР Конго
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Amit Dave / Reuters

В начале августа крупные индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) стали активно закупать сырье в африканских странах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В ходе тендера крупнейший в стране НПЗ, принадлежащий государственной корпорации Indian Oil, приобрел четыре миллиона баррелей западноафриканской нефти. Речь идет о сырье, добываемом на ангольских месторождений Немба, Сакси-Батуке и Клов, а также нефти с конголезского месторождения Джено.

Другой крупный игрок — Mangalore Refinery and Petrochemicals — сделал ставку на энергоресурсы из Омана. Компания купила миллион баррелей сырья через тендер.

Активная закупка нефти в Африке и на Ближнем Востоке соответствует курсу Индии на диверсификацию источников поставок сырья. Война США и Ирана выявила серьезный недостаток прежней энергетической стратегии азиатской страны — сильную зависимость от импорта из стран Персидского залива.

На этом фоне один из ведущих покупателей российской нефти решил сделать ставку на максимальное разнообразие поставщиков. В итоге с начала лета Индия стала активно наращивать закупки сырья в Анголе, Нигерии и других африканских странах.

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