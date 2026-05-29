15:04, 29 мая 2026Экономика

Важный партнер России стал активно закупать нефть в Африке и на Ближнем Востоке

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Amit Dave / Reuters

Индийская государственная энергокомпания Indian Oil Corp (IOC) стала активно закупать нефть у предприятий из Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Власти Индии неоднократно заявляли о стремлении диверсифицировать географию импорта нефти на фоне масштабных перебоев в поставках энергоресурсов через Ормузский пролив. Африка оказалась одним из перспективных регионов. В Анголе индийский энергоконцерн приобрел нефть марок Kissanje и Nemba для поставки на свой нефтеперерабатывающий завод в Парадипе.

Кроме того, IOC закупила нигерийское сырье марки Usan у американского энергогиганта ExxonMobil, а также нефть марки Murban из Абу-Даби, которую компания Mercuria доставит в Вадинар. Дополнительно концерн приобрел партию Murban у торгового подразделения французской энергоконцерна TotalEnergies — Totsa. Это сырье доставят в ​​Ченнаи. В общей сложности IOC закупила 5 миллионов баррелей сырья в Африке и на Ближнем Востоке, резюмировали собеседники агентства.

О том, что важнейший покупатель российской нефти начал активно замещать ее, также свидетельствуют данные Kpler. Весной 2026 года, согласно сведениям аналитиков, Индия стала резко наращивать импорт сырья из латиноамериканских и африканских стран. Что касается российской нефти, то ее среднесуточные поставки в азиатское государство, напротив, сократились почти на 30 процентов и упали до 1,6 миллиона баррелей.

В дальнейшем объемы экспорта сырья из РФ в Индию во многом будут зависеть от сроков разрешения США. Если Вашингтон не продлит генеральную лицензию, позволяющую Нью-Дели импортировать российскую нефть, азиатской стране, скорее всего, придется отказаться от нее, предупредили эксперты.

