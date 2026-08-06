Названы профессии с самым большим ростом зарплат в России

РИА Новости: Быстрее всего зарплаты в РФ растут у геймдизайнеров и операторов кол-центров

С начала 2026 года в вакансиях быстрее всего растут медианные зарплаты (половина предложений ниже, а половина — выше этой отметки) у геймдизайнеров, операторов кол-центров и машинистов. Об этом со ссылкой на исследование hh.ru сообщает РИА Новости.

У первых зарплатные предложения прибавили 32 процента, достигнув 115 тысяч рублей, у вторых — 28 процентов (63,8 тысячи рублей), а у третьих — 26 процентов (185,5 тысячи рублей). Также в первую пятерку вошли кладовщики и приемщики товаров (95,1 тысячи рублей) и слесари и сантехники (98,6 тысячи рублей).

Самые высокие медианные зарплаты зафиксированы у сварщиков (213,6 тысячи рублей), геологов (206,7 тысячи рублей), машинистов, монтажников (169,8 тысячи рублей) и техников-электриков (123,6 тысячи рублей).

Преимущественно повышать зарплаты работодатели продолжают в вакансиях с полной занятостью. У вахтовиков медианное предложение (170 тысяч рублей) выше, чем у остальных категорий в зависимости от графика работы. В работе проанализировано почти пять миллионов вакансий за январь-июнь 2026 года.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет в наибольшей степени средние зарплаты выросли в сферах производства термоуглей (в 3,9 раза, до 75 387,7 рубля) и в сегменте проката и аренды предметов личного пользования (в 2,77 раза, до 82 866,4 рубля.

