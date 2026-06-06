Российские военные в Черном море дали бой скоростным катерам ВСУ с экипажем. Что известно о последствиях?

Военкор Коц: ВС России дали бой в Черном море скоростным катерам ВСУ с экипажем

Вооруженные силы (ВС) России в Черном море дали бой украинским скоростным катерам с экипажем. По словам военного корреспондента Александра Коца, на борту катеров находились украинские спецназовцы: морпехи и бойцы Сил специальных операций.

Те, кто не сгорел сразу, — за бортом. В июньской воде Черного моря, в полной снаряге, в километрах от берега шансов — ноль Александр Коц военный корреспондент

Потопление катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало на видео. «Прицельная марка наводится на корму первой лодки. Кильватер во все море, идут на максимуме — думают, что проскочат. Не проскочили. Удар в борт, катер встает колом, валит черный жирный дым», — написал Коц.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ВС России ударили по украинским катерам дронами «Герань». По предварительным данным, украинские военные планировали высадку на Кинбурнской косе или буровых вышках «Черноморнефтегаза».

По данным Telegram-канала «Страна.ua», суда принадлежали морской поисково-спасательной службе Украины.

ВСУ атаковали российский город-порт

Очевидцы рассказали о масштабном налете дронов ВСУ в Кронштадте, который длился всю ночь с 5 на 6 июня. Один из сбитых беспилотников упал в воду рядом с детьми, которые в тот момент классом находились в походе.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что дроны летели со стороны Прибалтики.

Они [БПЛА] могли лететь или из воздушного пространства этих государств, или с судов, которые находятся рядом с ними. Эта практика уже опробована бандеровцами в Черном море Василий Дандыкин военный эксперт

Сигнал тревоги отменили только около десяти утра. В результате атаки, по официальным данным, пострадали три человека.

Также утром 6 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом уничтожен 141 беспилотник. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что утром город подвергся масштабной атаке беспилотников.

Путин высказался об атаках ВСУ на критическую инфраструктуру

Президент России Владимир Путин высказался об атаках Украины на критическую инфраструктуру, указав на необходимость укрепления системы противовоздушной обороны (ПВО).

Для нас это означает только одно — мы должны укреплять систему нашей безопасности, в том числе систему ПВО. И мы будем это делать Владимир Путин президент России

Глава России также добавил, что ВСУ «потеряли голову», нанося удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и нарушая объявленный 5 июня режим тишины. Он подчеркнул, что атаки на реактор могут привести к очень серьезным последствиям. Он добавил, что в случае подобного инцидента радиоактивные осадки могут направиться в сторону Европы.

Путин также заявил, что нехватка личного состава является самой главной проблемой. Он отметил, что принудительная мобилизация на территории республики дает 15-16 тысяч человек в месяц, а украинских мужчин отлавливают «как собак».