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18:55, 6 июня 2026Россия

Очевидцы рассказали об атаке дронов на Кронштадт

Жители Кронштадта рассказали о трясущихся из-за атаки дронов ВСУ домах
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Румянцева Наталия / Фотобанк Лори

Очевидцы рассказали о масштабном налете дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кронштадте, который длился всю ночь. Об этом пишет aif.ru.

По словам местных жителей, атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) продолжалась до 9:30 утра. Один из сбитых беспилотников упал в воду прямо рядом с детьми, которые в тот момент находились в походе с классом. «Я, конечно, перепугалась, учитывая, что раннее утро, что у меня спит ребенок, а окна и кровать от взрывов потряхивает. Мы быстро собрались и уехали к родителям в другой район», — рассказала одна из жительниц Кронштадта.

Еще одна очевидица по имени Мария сообщила, что ее дочка во время налета была в походе с классом. По ее словам, около их лагеря в воду упал сбитый дрон. Никто из детей не пострадал, они отправились домой. «Это уже второй прилет за неделю по Кронштадту. Я проснулась в 5 утра, и было уже не уснуть. Сегодня атака была очень долгой — где‑то до 9:00–9:30. С балкона было видно, как летит дрон, поворачивает, то есть им управляли. Когда сбивали беспилотники, окна тряслись, в первый раз почувствовала, как дом трясется, было очень страшно», — сказала Мария. «Дом трясло, было очень страшно», — поделилась другая жительница Ленобласти.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что дроны летели со стороны Прибалтики. Сигнал тревоги отменили только около 10 утра. В результате атаки, по официальным данным, пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что атаковавшие Санкт-Петербург и Ленинградскую БПЛА могли лететь на регион через страны Балтии. Это предположил заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

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