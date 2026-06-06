Раскрыт возможный коридор атаковавших Санкт-Петербург и Ленобласть дронов ВСУ

Полковник в отставке Кошкин: Атаковавшие Ленобласть дроны ВСУ могли лететь через Балтию

Атаковавшие Санкт-Петербург и Ленинградскую область беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли лететь на регион через страны Балтии, допустил заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. Мнением военный эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Мы как бы все уже определились, что коридорами являются страны Балтии, через которые пролетают украинские дроны. Единственное, они там устраивают некие публичные манифестации, сопряженные с тем, что нельзя такого делать. Но в Латвии, по-моему, уже пять центров расположено. ВСУ хотят их оборудовать в центры управления дронами. Так что, скорее всего, это самый короткий маршрут», — заметил Кошкин.

При этом военный эксперт рассказал, что пролеты и над территорией Украины также могли быть.

Утром 6 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом уничтожен 141 беспилотник. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что утром город подвергся масштабной атаке беспилотников.