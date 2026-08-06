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07:37, 6 августа 2026Мир

Трамп анонсировал политическую битву против сторонников коммунизма

Трамп вызвал сторонников идей коммунизма на политическую битву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вызвал сторонников коммунизма на политическую битву. Политик в соцсети Truth Social предупредил, что их ждет поражение.

«На протяжении тысяч лет коммунистические подходы никогда не работали, не сработают они и сейчас... Это Золотой век Америки, и небольшая группа неудачников вроде тебя, Абдул (Эль-Сайед, кандидат от демпартии в Мичигане), не сможет его разрушить», — отметил Трамп.

По его словам, Америка «слишком велика, слишком могущественна и слишком хороша».

В июне Дональд Трамп назвал коммунизм величайшей угрозой США. До этого политик заявил, что мог бы стать «величайшим коммунистом» в истории, раздавал бы «бесплатное жилье, бесплатное питание, все бесплатно». При этом, считает он, в таком случае страна, где это происходит, потерпела бы крах.

Также ранее американский президент назвал США «страной третьего мира с выборами». Трамп обвинил Демократическую партию в подтасовках в ходе голосований.

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