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08:27, 6 августа 2026 (обновлено: 08:33, 6 августа 2026)Бывший СССР

ВС России ударили по скоплению наемников ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: Наемники ВСУ попали под авиаудар под Волчанском в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали под авиаудар Вооруженных сил (ВС) России под Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По скоплениям живой силы противника отработала авиация [ВС России]», — заявил собеседник агентства.

Как сообщается, российская авиация ударила по нескольким боевым группам наемников ВСУ, зафиксированным в районе населенных пунктов Приколотное и Верхний Салтов. Дополнительных подробностей о потерях иностранных наемников не сообщается.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал Украину государством-наемником. По его словам, длительность боевых действий определяется исключительно размерами западной помощи.

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