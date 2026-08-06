Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:11, 6 августа 2026 (обновлено: 09:19, 6 августа 2026)Путешествия

Молодую женщину изнасиловали на пляже в Европе

The Sun: Ночью 5 августа на пляже в Брайтоне изнасиловали 20-летнюю девушку
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Copyright Lawrey / Shutterstock / Fotodom

В ночь на 5 августа на одном из британских пляжей была изнасилована девушка. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что 28-летний мужчина напал на 20-летнюю жертву на берегу моря в Брайтоне. Утром полиция оцепила периметр на европейском пляже и начала собирать вещественные доказательства. Отдыхающих на эту территорию не пускали. Подозреваемого арестовали, он находится под стражей.

Ранее неизвестный мужчина изнасиловал девочку-подростка в отеле в Европе. Нападение произошло на территории гостиницы Citywest в Дублине, Ирландия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Ракетную опасность объявили в российском регионе в 1300 километрах от границы с Украиной
    Премьера Польши призвали найти мужество и лишить Зеленского высшей государственной награды
    Москвичей предупредили о 32-градусной жаре
    Подростки собирали информацию для терактов против участников СВО
    В России машины двух марок из Китая признали небезопасными и запретили
    25-летняя девушка бросила бойфренда с торчащим из груди ножом после серии жутких сообщений
    Победа «Спартака» принесла россиянину 14 миллионов рублей
    Залужный высказался о способности России противостоять НАТО
    В Грузии отменили концерт Кристины Орбакайте
    Стало известно о расследовании ФБР в отношении Трампа из-за России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok