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09:59, 6 августа 2026Мир

Стало известно о расследовании ФБР в отношении Трампа из-за России

Axios: В 2017 году ФБР начало расследование, действовал ли Трамп в интересах России
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В 2017 году ФБР начало расследование, действовал ли президент США Дональд Трамп в интересах России после того, как он уволил директора бюро Джеймса Коми. Об этом сообщает Axios со ссылкой на рассекреченные служебные записки.

Согласно одному из рассекреченных документов, следователи изучали, был ли Трамп «сознательно или неосознанно вовлечен в деятельность в интересах или от имени России, которая может представлять собой нарушение федерального уголовного законодательства или угрозу национальной безопасности США».

«Исходя из фактов и обстоятельств, имеющихся на данный момент, ФБР считает, что начало данного расследования является наименее навязчивым способом устранения серьезной угрозы национальной безопасности, создаваемой предполагаемой деятельностью», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что нынешний глава ФБР Каш Патель возглавит миссию ведомства в Россию. Он станет первым главой бюро, посетившим Россию со времен визита Роберта Мюллера в Москву в 2013 году. Поездка запланирована на 13-14 октября.

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