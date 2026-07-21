Глава ФБР совершит «необычную и деликатную» поездку в Москву

The Times: Соратник Трампа Патель совершит первый с 2013 года визит главы ФБР в Москву

Соратник американского лидера Дональда Трампа, руководитель ФБР Каш Патель возглавит миссию ведомства в Россию. Он станет первым главой ФБР, посетившим РФ со времен визита Роберта Мюллера в Москву в 2013 году, менее чем за год до того, как отношения Кремля с западными странами обострились, такие данные приводит The Times.

«Это будет «необычная и деликатная» поездка, за которой будут следить [в России]», — отмечается в статье. Авторы имеют в виду, что, вероятно, принимающей стороной для американцев в Петербурге и Москве станут сотрудники ФСБ. Поездка запланирована на 13-14 октября.

Как отмечает издание, еще непонятно, планирует ли Патель проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и высокопоставленными чиновниками в Кремле.