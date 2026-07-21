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12:46, 21 июля 2026Мир

В Кремле прокомментировали сообщения о визите главы ФБР в Россию

Песков заявил, что не располагает информацией о визите главы ФБР Пателя в Россию
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном визите главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Пателя в страну. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, я не располагаю об этом информацией. Никакой информации», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что подобные визиты обычно проходят достаточно в непубличном режиме.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник в американской администрации сообщило, что глава ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию в середине октября. Утверждается, что визит может пройти 14-15 октября текущего года. Глава американского ведомства планирует посетить Москву и Санкт-Петербург.

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