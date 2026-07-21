Стало известно о планах главы ФБР посетить Россию

Politico: Глава ФБР Патель планирует посетить Россию в октябре

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель планирует посетить Россию в середине октября. Об этом сообщил Politico источник в американской администрации.

Утверждается, что визит может пройти 14-15 октября текущего года. По словам собеседника издания, глава американского ведомства планирует посетить Москву и Санкт-Петербург.

Ранее Кэш Патель заявил о том, что Россия взламывает аккаунты американских чиновников и военных в мессенджере Signal. По его словам, данная кампания якобы направлена против лиц, представляющих высокую разведывательную ценность, среди которых действующие и бывшие официальные лица США, военнослужащие, политики и журналисты.