02:34, 21 марта 2026Интернет и СМИ

Глава ФБР обвинил Россию во взломе мессенджеров чиновников и военных США

Екатерина Щербакова
Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель заявил о том, что Россия взламывает аккаунты американских чиновников и военных в мессенджере Signal. Пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Х, однако никаких доказательств не привел.

«ФБР выявило киберпреступников, связанных с российскими спецслужбами, которые атакуют пользователей коммерческих мессенджеров, включая Signal», — написал Патель.

По его словам, данная кампания якобы направлена против лиц, представляющих высокую разведывательную ценность, среди которых действующие и бывшие официальные лица США, военнослужащие, политики и журналисты.

Глава ФБР добавил, что было взломано тысячи аккаунтов, злоумышленники смогли не только читать все переписки, но и красть контакты и рассылать фишинговые письма.

Но причастных к взломам имен и названий группировок он не представил.

Ранее ФБР начало расследование против экс-начальника контртеррористического центра США Джо Кента, который раскритиковал операцию в Иране.

