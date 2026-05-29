Рабочие погубили работника автосалона во время уборки строительного мусора

В Индии строители отеля случайно убили прохожего мешком с мусором

В Индии рабочие случайно сбросили мешок со строительным мусором на голову прохожего и погубили его. Об этом сообщает The Times of India.

Работник автосалона Ануп Кумар Сингх из города Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, шел мимо строящегося отеля, когда ему на голову упал тяжелый мешок. Мужчину отвезли в больницу ставшие свидетелями происшествия прохожие, однако спасти его врачи не смогли. Выяснилось, что строители чистили второй этаж гостиницы от остатков цемента.

На место происшествия сразу же прибыла полиция. Оказалось, что рабочие никак не оградили отрезок улицы, куда сбрасывали мешки с цементом и щебнем. На месте был задержан владелец отеля Вишал Тивари, который, как выяснилось, участвовал в уборке. Брат Сингха заявил, что через некоторое время после происшествия люди из руководства отеля стали оказывать давление на него и родственников, чтобы заставить отказаться от претензий. Полиция начала расследование против Тивари и его коллег.

