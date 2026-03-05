Реклама

12:25, 5 марта 2026Из жизни

Груз пшеницы рухнул на рабочих с подъемного крана

В Бангладеш груз пшеницы рухнул на рабочих и убил их
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Urri / Shutterstock / Fotodom

В Бангладеш, на пристани в Дакке, груз с подъемного крана рухнул на двоих рабочих. Об этом сообщает бангладешская газета The Daily Star.

Вечером в воскресенье, 1 марта, на пристани в районе Рупгандж округа Нараянгандж разгружали судно. Трос крана оборвался, когда оператор поднял над пирсом большие тюки пшеницы. Они рухнули прямо на двух рабочих 32 и 26 лет. Мужчины получили тяжелейшие травмы. Одного из них не стало на месте, второго успели довезти до больницы, однако врачи оказались бессильны.

Сразу же после случившегося на место прибыла полиция, следователи устанавливают причины происшествия. Пока неизвестно, понесет ли кто-либо наказание и каким оно будет.

Ранее сообщалось, что в США рабочего зажало в промышленном миксере. Спасти мужчину не удалось.

