Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 16 января 2026Из жизни

Рабочего зажало в промышленном миксере

В США рабочий умер после уборки в промышленном химическом миксере
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: NavinTar / Shutterstock / Fotodom

В городе Юма, США, 57-летнего рабочего не стало из-за производственных травм. Об этом пишет AZ Family.

4 января Хосе Фернандо Партида залез внутрь промышленного химического миксера, чтобы вымыть его. Вскоре к нему присоединился коллега и случайно включил машину. Он успел вылезти, а Партиду зажало внутри.

Мужчина провел в миксере около пяти часов, страдая от боли и моля о помощи. Прибывшим спасателям пришлось надеть защитные костюмы, чтобы вытащить его из машины. На тот момент Партида еще был жив. У него были сломаны ребра, нога и рука, на всем теле остались синяки.

Материалы по теме:
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Рабочего срочно госпитализировали. Несмотря на усилия врачей 10 января его не стало от полученных травм. По словам сына Партиды, он был добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь своим родным.

Ранее сообщалось, что в американском городе Даллас работник похоронного бюро Restland получил смертельные травмы во время работы. На него упала бетонная коробка, которые используют для защиты гробов от внешних воздействий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил вожделенную Нобелевскую премию. Но торжественность момента оказалась подпорчена

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    В Европе начались тайные обсуждения способов противостояния Трампу

    Женщины признались в ненависти к одной любимой мужчинами секс-позе

    Появилась новая информация об участниках стрельбы в центре Москвы

    Новая глава Венесуэлы раскритиковала США и выступила с призывом

    В ДНР рассказали об уничтожении элитных штурмовых полков ВСУ в Запорожье

    У берегов США произошло мощное землетрясение

    Британия нашла способ ускорить поставки вооружений Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok