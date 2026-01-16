Рабочего зажало в промышленном миксере

В США рабочий умер после уборки в промышленном химическом миксере

В городе Юма, США, 57-летнего рабочего не стало из-за производственных травм. Об этом пишет AZ Family.

4 января Хосе Фернандо Партида залез внутрь промышленного химического миксера, чтобы вымыть его. Вскоре к нему присоединился коллега и случайно включил машину. Он успел вылезти, а Партиду зажало внутри.

Мужчина провел в миксере около пяти часов, страдая от боли и моля о помощи. Прибывшим спасателям пришлось надеть защитные костюмы, чтобы вытащить его из машины. На тот момент Партида еще был жив. У него были сломаны ребра, нога и рука, на всем теле остались синяки.

Рабочего срочно госпитализировали. Несмотря на усилия врачей 10 января его не стало от полученных травм. По словам сына Партиды, он был добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь своим родным.

Ранее сообщалось, что в американском городе Даллас работник похоронного бюро Restland получил смертельные травмы во время работы. На него упала бетонная коробка, которые используют для защиты гробов от внешних воздействий.

