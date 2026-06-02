15:53, 2 июня 2026

Мединский выступил за отработку для студентов-бюджетников

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Free Wind 2014 / Shutterstock / Fotodom

В России необходимо ввести обязательное трудоустройство выпускников вузов, которые учатся в учреждениях за счет государства. Такое правило предложил установить помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт».

«За образование обязательно кто-то должен платить. Если это государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта. Отучился на врача за госсчет — будь добр отработать в районной больнице», — сказал Мединский.

По его словам, такой же подход может работать, когда студент учится за счет предприятия. В подобной ситуации компания обязана выступать в роли будущего работодателя выпускника, считает помощник президента. Если же студент оплачивает образование самостоятельно, трудоустройство после окончания вуза должно идти по рыночным принципам.

Сейчас система работает по принципам социальной и рыночной модели одновременно, отметил Мединский. Он подчеркнул, что вопрос востребованности выпускников и их дальнейшее трудоустройство недостаточно связаны с процессом подготовки кадров.

В марте Совфед предложил ввести отработку для выпускников строительных вузов, которые учатся на бюджете. До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выступил с идеей ввести обязательную отработку еще для одной профессии — депутат предложил направлять будущих педагогов в кадетские училища.

Обязательная отработка после обучения на бюджетной основе в России действует только для врачей. Так, в ноябре 2025 года Путин подписал закон о целевом обучении студентов медицинских направлений, обучающихся за счет бюджета. Согласно закону, выпускники медицинских вузов смогут выбирать учреждения для трехлетней отработки самостоятельно.

