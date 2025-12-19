Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 19 декабря 2025Россия

Путин высказался об обязательных отработках для выпускников-медиков

Путин: Распределения в конкретный город выпускников медвузов не будет
Майя Назарова

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Обязательного распределения в конкретный город выпускников медицинских вузов не будет, вопрос заключается только в отработке по специальности. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Таким высказыванием он поделился в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Глава государства разъяснил, как будет организован процесс. «Если человек поступает в ординатуру, то тогда с 1 марта 2026 года наступает порядок, согласно которому после ординатуры, если человек учится на бесплатной форме обучения, он должен будет отработать определенное время врачом, причем там, куда его направят», — отметил Путин.

Президент России подчеркнул, что в разных местах этот срок будет выглядеть по-разному. «Это выбор человека: человек подписывает договор о бюджетном обучении, тогда у него возникает обязанность отработать то, что он получил, — образование на безвозмездной бюджетной основе. Если человек не хочет этого, тогда он может не подписывать договор и учиться на платной основе», — объяснил он.

Путин также поделился, что не считает избыточными требования к выпускникам медвузов об обязательной отработке в системе ОМС.

17 ноября президент России подписал закон о целевом обучении студентов медицинских направлений, обучающихся за счет бюджета. Норма подразумевает обязательную отработку после окончания учебы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о готовности «добить гадину»

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

    Путина пригласили на свадьбу сына священника и Олечки

    Зеленский заявил о сигнале России после решения ЕС по российским активам

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    Путин назвал молодцом начавшего отношения в 15 лет россиянина

    Российский журналист сделал предложение девушке на прямой линии с Путиным

    Путин пошутил над журналистом с плакатом «Хочу жениться» на прямой линии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok