18:20, 2 июня 2026Наука и техника

Назван неожиданный способ снизить наследственный риск болезней сердца

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gold's Gym Nepal / Unsplash

Регулярные тренировки могут снижать риск сердечного приступа и сердечной недостаточности даже у людей с генетической предрасположенностью к кардиомиопатии. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 15 тысяч человек. Результаты опубликованы в American Journal of Preventive Cardiology (AJPC).

Кардиомиопатия — это группа заболеваний, при которых сердечная мышца ослабевает и хуже перекачивает кровь. В новом исследовании 831 участник имел генетические варианты, повышающие риск такой патологии. Ученые сопоставили эти данные с уровнем физической активности, который фиксировали носимые устройства, а не анкеты.

Оказалось, что люди с наследственным риском, которые двигались меньше рекомендованного уровня, чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми осложнениями. А у тех, кто выполнял норму активности — около 150 минут умеренной нагрузки или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю, — риск был сопоставим с людьми без генетической предрасположенности.

Авторы подчеркивают, что генетический риск не всегда означает неизбежное развитие болезни. По их словам, регулярная умеренная или интенсивная активность может быть одним из доступных способов защитить сердце, особенно для людей, у которых в семье были случаи наследственных заболеваний сердечной мышцы.

Ранее стало известно, что внезапная остановка сердца часто связана с генетическими мутациями.

