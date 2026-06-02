Раненый штурмовик почти неделю выживал под ударами ВСУ и спасся благодаря одной детали

Боец СВО пять дней выживал с тремя пулевыми ранениями под обстрелами ВСУ под Клещеевкой

Боец специальной военной операции (СВО) Николай Криворучкин, который получил три сквозных пулевых ранения и почти неделю выживал под ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) под кроной маленького дерева с 32 осколками в теле, пять часов полз к позициям сослуживцев — спастись ему помог туман. Вернуться к товарищам под Клещеевкой он смог благодаря одной детали, пишет KP.RU.

Военнослужащий с позывным Абхаз получил ранение на бахмутском направлении в 2024 году. Он сам перевязал свои раны, остановил кровотечение и вколол обезболивающее. Сослуживцы не могли эвакуировать Криворучкина из-за плотного огня противника. Боец провел пять дней в укрытии под деревом, часто теряя сознание. Только на пятые сутки благодаря туману появилась возможность эвакуации. Перетянув сломанную ногу, боец начал ползти. Спустя пять часов пути он был у сослуживцев.

Боялся умереть, потому что понимал, как тяжело будет детям и жене без меня. А еще я пообещал сыну Леве, что пойду с ним на линейку в первый класс. Я не мог подвести парня, просто не имел права Абхаз российский штурмовик

Раненого штурмовика сразу же доставили в госпиталь. Врачи успешно провели операцию, но достать все осколки не удалось. Вскоре после операции мужчина узнал, что на СВО из боя не вернулся его младший брат. Отец военнослужащего также находится в зоне боевых действий.

Известно, что Криворучкин воспитывает пятерых детей. Он участвовал в СВО с самого начала боевых действий.

Ранее российский боец с позывным Степа рассказал, как после штурма пять дней просидел в коллекторе, укрываясь от атак противника, и вернулся на позиции с проткнутой насквозь ногой.