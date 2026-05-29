16:19, 29 мая 2026Россия

Боец СВО пять дней просидел в коллекторе и вернулся на позиции с проткнутой насквозь ногой

Елена Торубарова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине с позывным Степа после штурма пять дней просидел в коллекторе, укрываясь от атак противника, и вернулся на позиции с проткнутой насквозь ногой. Его историю публикует RT.

Как рассказал штурмовик, во время возвращения на позиции его заметила разведка Вооруженных сил Украины (ВСУ). И ему пришлось дней пять пережидать в коллекторе.

«Я тогда поймал сильнейшую "дизмораль", так сказать блиндажную болезнь, когда не можешь заставить себя выйти наружу. Но собрался с силами, выбрался. Смотрел под ноги внимательно, но все равно наступил на ежа (шипы — прим. «Ленты.ру»)— проткнул ногу», — вспомнил Степа.

По его словам, получив травму, ему пришлось идти до укрытия чуть больше километра «фактически на одной ноге».

Ранее сообщалось, как проводивший разведку в Крынках Херсонской области российский боец с позывным Горец ввязался в бой и пять дней провел в полуокружении ВСУ. Он получил серьезное ранение в живот и голову.

