Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
17:47, 29 мая 2026Авто

Россиянам объяснили риски для машины от летних поездок на дачу

Автоэксперт Ожогин рассказал, как поездки на дачу убивают подвеску и тормоза
Марина Аверкина

Фото: Photozero / Shutterstock / Fotodom

Регулярные поездки на дачу летом вредят автомобилю, который в этот период работает с повышенной нагрузкой, заявил автоэксперт компании Tamashi Константин Ожогин «Российской газете».

Переполненный багажник, грунтовые дороги, пробки и частые разгоны с торможениями создают для машины условия, которые сопоставимы с зимними по сложности. Все это отражается прежде всего на моторном масле, подвеске и тормозной системе.

Главная проблема — перегруз. В сезон загородных работ водители возят не только сумки и рассаду, но и стройматериалы, инструменты, мебель и бытовую технику. Масса автомобиля растет, двигателю и трансмиссии приходится сложнее, особенно на подъемах, при обгонах и в плотном потоке. Масло перегревается, теряет защитные свойства, и интервал его замены сокращается.

Пыль грунтовых дорог гораздо быстрее, чем в городе, забивает воздушный фильтр. Из-за этого мотор начинает испытывать нехватку воздуха, возрастает расход топлива, нагрузка на силовой агрегат. Мелкие частицы пыли ускоряют износ внутренних деталей двигателя. Поэтому после активных поездок за город Ожогин советует не откладывать проверку фильтров до планового технического обслуживания.

Материалы по теме:
Автобус для бизнесмена. «Лента.ру» выяснила, достоин ли Hongqi HQ9 звания премиального
Автобус для бизнесмена.«Лента.ру» выяснила, достоин ли Hongqi HQ9 звания премиального
Сегодня
Брутальный горожанин. Эффектная внешность и капризы электроники: тест-драйв Jetour T1
Брутальный горожанин.Эффектная внешность и капризы электроники: тест-драйв Jetour T1
23 мая 2026

Дополнительный вес пассажиров и груза увеличивает давление на амортизаторы, пружины, сайлентблоки и ступичные подшипники. Если маршрут проходит по разбитым дорогам и ямам, износ ходовой части ускоряется в разы. Машина начинает хуже держать дорогу, сильнее раскачивается и теряет стабильность на скорости.

Тормозная система в перегруженном автомобиле также вынуждена работать с увеличенной нагрузкой. Для остановки требуется больше усилий, а частые торможения в пробках ведут к перегреву колодок и тормозных дисков. Это снижает эффективность замедления и ускоряет износ деталей, особенно при сочетании трассовых скоростей и городских заторов.

«Чтобы снизить нагрузку на автомобиль в дачный сезон, важно соблюдать допустимую массу загрузки, контролировать давление в шинах, своевременно менять масло и фильтры, а также регулярно проверять состояние подвески и тормозов. Даже привычные поездки за город могут стать серьезным испытанием для машины, если не учитывать особенности такой эксплуатации», — подытожил специалист.

Ранее стало известно, что в России предложили ввести новый дорожный знак. Министерство транспорта РФ до конца 2026 года намерено утвердить знак, обозначающий места стоянки для многодетных семей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о поставках Украине «уничтожителей» российских Су-35

    Названа страна с самыми красивыми женщинами. На каком месте в рейтинге оказалась Россия?

    Визит Путина в Казахстан разрушил один миф о России

    Лукашенко анонсировал заявление Путина по Армении

    В России отреагировали на обвинения Европы из-за инцидента с беспилотником в Румынии

    Моуринью подписал контракт с «Реалом»

    Обвинявшийся в насилии над женами Башаров получил пощечину от новой девушки

    Мужчинам назвали пять простых привычек для здоровой простаты

    Завкафедрой уголовного права российского вуза отдал аферистам более 15 миллионов рублей

    Смолов поставил крупную сумму на «сухарь» Сафонова в финале ЛЧ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok