Жителей Стамбула предупредили о возможном масштабном землетрясении

Сейсмолог Герюр: В Стамбуле с вероятностью 48 % может произойти сильное землетрясение

В ближайшие годы жители Стамбула рискуют столкнуться с масштабным землетрясением магнитудой семь и выше. Об этом в беседе с газетой Nefes предупредил турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр.

Это показали расчеты сейсмологов, которые ведутся с момента последнего мощного землетрясения, произошедшего в Стамбуле в августе 1999 года. По предварительным результатам, вероятность землетрясения, которое случится в стране до 2030 года, оценивается в 60 процентов. Согласно текущим расчетам ученых, сильное землетрясение может произойти в Стамбуле с вероятностью 48 процентов.

Тем не менее даже предполагаемую дату стихийного бедствия специалисты назвать не могут. Основываясь на прогнозах, ученые предупреждают, что в результате ожидаемого землетрясения обрушатся 90 тысяч домов и 250 тысяч окажутся непригодными для жизни.

В марте сильное землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Турции. Эпицентр подземных толчков находился в 46 километрах к северо-востоку от города Токат и в 21 километре — от города Эрба. Вслед за землетрясением случилась серия афтершоков силой до 2 баллов.