Мощное землетрясение произошло в Турции

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральном районе Турции

Мощное землетрясение произошло в центральном районе Турции. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в ночь на пятницу, 13 марта, в 03:35 по местному времени (совпадает с московским). Их магнитуда достигала 5,3 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 46 километрах к северо-востоку от города Токат и в 21 километре — от города Эрба. Очаг залегал на глубине шесть километров. О пострадавших и разрушениях информация пока не поступала, но за этим землетрясением последовала серия афтершоков силой до 2 баллов.

Накануне в Анкаре произошло землетрясение магнитудой 4,1. По данным местных сейсмологов, подземные толчки зафиксированы в провинции Хаймана, которая находится к югу от турецкой столицы. В нескольких районах Анкары жители почувствовали подземные толчки и поспешили покинуть здания в ожидании повторных землетрясений.