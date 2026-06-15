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22:13, 15 июня 2026Экономика

Сыч забрался в квартиру к россиянам и попал на видео

В Донецке сыч забрался в квартиру к россиянам и попал на видео
Полина Кислицына (Редактор)

В Донецке сыч забрался в квартиру к россиянам. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Незваный гость заглянул к жителям микрорайона Широкий. На записи, снятой хозяевами квартиры, можно увидеть, что сыч «прошелся» по паре кроссовок на балконе и «посидел» на шторах. По информации канала, визит птицы продлился лишь около пары минут. «Красавчик внезапно ворвался на балкон на Широком, а потом также резко вырвался — осуждающе посмотрев на хозяев напоследок», — написал автор публикации.

Ранее сообщалось, что летучая мышь проникла в одну из московских квартир и укусила кошку хозяев.

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