Зеленский заявил, что Украину ждет очень тяжелая зима

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться к «очень тяжелой зиме». Такое заявление он сделал в интервью Sky News, передает «Страна.ua».

«Никто не может представить, какой она будет. Может быть тяжело или даже хуже. Это будет зависеть от партнеров и от нас», — сказал он.

Таким образом Зеленский прокомментировал назначение премьером министром страны экс-главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Он отметил, что Украине нужен был премьер, который понимает «понимает будущие вызовы и глубоко сосредоточен на энергетических вопросах».

В интервью американскому телеканалу Зеленский также указал на усталость людей, поскольку «это долгая война».

Ранее Зеленский заявил о своем недовольстве подготовкой к зиме на Украине. До этого министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцев ждет тяжелая зима. Чиновник призвал граждан готовиться к ней.