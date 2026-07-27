Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:56, 27 июля 2026 (обновлено: 08:58, 27 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский призвал украинцев готовиться к «очень тяжелой зиме»

Зеленский заявил, что Украину ждет очень тяжелая зима
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Teresa Suarez / Pool / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться к «очень тяжелой зиме». Такое заявление он сделал в интервью Sky News, передает «Страна.ua».

«Никто не может представить, какой она будет. Может быть тяжело или даже хуже. Это будет зависеть от партнеров и от нас», — сказал он.

Таким образом Зеленский прокомментировал назначение премьером министром страны экс-главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Он отметил, что Украине нужен был премьер, который понимает «понимает будущие вызовы и глубоко сосредоточен на энергетических вопросах».

В интервью американскому телеканалу Зеленский также указал на усталость людей, поскольку «это долгая война».

Ранее Зеленский заявил о своем недовольстве подготовкой к зиме на Украине. До этого министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцев ждет тяжелая зима. Чиновник призвал граждан готовиться к ней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Легенду мирового футбола лишили работы из-за связей с Россией
    Страна БРИКС резко нарастила прибыль своей промышленности
    Раскрыты потери США в войне с Ираном
    Трамп показал спасителя Америки
    Россиянам назвали последствия утомления водителей
    Россиянин попался на афере с поджогом собственного дома
    Еще двое альпинистов застряли на Эльбрусе
    Треш-блогер затоптал голубя ради контента и ответит за это
    ФСБ показала на видео пачки долларов у задержанного в Хабаровске новозеландского шпиона
    Блогерша едва не ослепла во время ухода за растениями
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok